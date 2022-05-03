В Чукотском автономном округе завершено расследование уголовного дела о гибели шести человек, в том числе детей, во время пожара

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чукотскому автономному округу завершено расследование уголовного дела о гибели 6 человек во время пожара в ночь с 29 на 30 октября 2021 года в селе Инчоун Чукотского автономного округа.
Происшествия11 подписчиков
Популярные статьи
- Следствием установлен еще один украинский командир, отдававший приказы об обстрелах гражданского населения ДНР
- В Ленинградской области торжественно открыт музей «Штаб Дороги жизни» в деревне Коккорево
- Следствием установлен еще один командир подразделения Вооруженных сил Украины, отдававший приказы об обстрелах гражданского населения ДНР
Свежие комментарии