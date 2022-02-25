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«Интерфакс»: Европе понадобилось больше российского газа после взлета цен из-за санкций

«Интерфакс»: Европе понадобилось больше российского газа после взлета цен из-за санкций

Европейские потребители продолжают наращивать отбор газа «Газпрома» вследствие скачка цен из-за санкционного и политического давления на проект «Северный поток 2».

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