Кабулов: московский формат по Афганистану продолжит работу в 2024 году 

Деятельность московского формата по Афганистану будет продолжена в 2024 году. Об этом заявил специальный представитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов, чьи слова передает ТАСС.
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