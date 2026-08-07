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Российские средства ПВО сбили более 200 дронов. В Екатеринбурге атакован Wildberries

Российские средства ПВО сбили более 200 дронов. В Екатеринбурге атакован Wildberries

Прошедшей ночью силы противовоздушной обороны России отразили массированную воздушную атаку со стороны Украины.

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