Следком ЯНАО завершил расследование дела о гибели рабочего в Ямальском районе

Следователи направили в прокуратуру уголовное дело с обвинительным заключением в отношении бригадира, нарушившего правила охраны труда и безопасности, в результате чего на месторождении в Ямальском районе погиб рабочий.
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