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Орбан заявил, что ЕС хочет втянуть всю Европу в конфликт на Украине

Лидеры Евросоюза хотят втянуть всю Европу в конфликт на Украине, чтобы победить Россию. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

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Комментарии
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Eduard
Ядерную державу изначально победить невозможно,во власти Европы сидят дебилы,которые надеятся,что стран много и они победят.Ракет ещё больше!
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16 час.
Eduard
Причем втягивают всех американцы,которые не в Европе и вообще на другом континенте! Как вам?
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16 час.
Eduard
Пора отвязаться от америкаеских&quot;хозяев&quot;!
Ответить
16 час.

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