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Царьград

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РВ: Над Уралом заметили похожие на "Орешник" ярко светящиеся летящие объекты

РВ: Над Уралом заметили похожие на "Орешник" ярко светящиеся летящие объекты

В небе над Уралом поздно вечером в пятницу 29 ноября заметили неопознанный летящий объект, оставляющий за собой яркий свет, сообщает "РВ" со ссылкой на местные ресурсы.

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