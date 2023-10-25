Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию на Ближнем Востоке

В ходе телефонного разговора президенты Турции и России, Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин, обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, включая эскалацию конфликта между Израилем и Палестиной, а также гуманитарный кризис в регионе.