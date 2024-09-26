Как протестировать своё здоровье всего за 10 минут

Профилактика — лучшее лечение, а болезнь легче и важнее предотвратить, чем дать ей развиться. Несложно ведь потратить несколько минут на самое важное — свое здоровье, чтобы узнать, где в нем протечка и на что стоит обратить особое внимание.
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