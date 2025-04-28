Парочка цитат о северокорейских товарищах. *** Из всех союзников России в трудный момент только кореец взял автомат и встал плечом к плечу с русским солдатом.
И ещё о северокорейских товарищах
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Василий Башмаков
Прописная истина -"Настоящий друг познается в беде" Корея это доказала. Остальных "друзей, следует взять в кавычки
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2 час.
NZ
N Z
Чтобы победить врага, надо понять как он думает. А идиоты и подонки думают так же, как 192 страны на Земле. И устав ООН запрещает силовое изменение границ независимых государств. Понимаешь уважаемый Вадим. А мы хотим эти законы переписать. Поэтому даже как бы наши друзья и не признают ни Крым и все остальное. И брызгать слюной на меня не надо. Оппонентов надо хотя бы понимать. Наша Земля наши люди это конечно здорово- но…
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1 час.
Андрей
Вообще-то в уставе ООН сказано, что «Все народы имеют право на самоопределение. В силу этого права они свободно устанавливают свой политический статус и свободно обеспечивают своё экономическое, социальное и культурное развитие». В Декларации о принципах международного права от 24 октября 1970 года указывается, что способами осуществления права на самоопределение могут быть «создание суверенного и независимого государства, свободное присоединение к независимому государству или объединение с ним, или установление любого другого политического статуса».
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44 мин.
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