И ещё о северокорейских товарищах

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Чтобы победить врага, надо понять как он думает. А идиоты и подонки думают так же, как 192 страны на Земле. И устав ООН запрещает силовое изменение границ независимых государств. Понимаешь уважаемый Вадим. А мы хотим эти законы переписать. Поэтому даже как бы наши друзья и не признают ни Крым и все остальное. И брызгать слюной на меня не надо. Оппонентов надо хотя бы понимать. Наша Земля наши люди это конечно здорово- но…