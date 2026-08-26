7 самых редких мотоциклов СССР, которые сегодня стоят целое состояние

В советское время мотоцикл воспринимался как доступная альтернатива дефицитному автомобилю. Сегодня ситуация изменилась: за обычными «Ижами» и «Восходами» с большим пробегом никто не гонится, но за редкими, штучными или идеально сохраненными экземплярами коллекционеры выстраиваются в очередь.