МАК: экипаж упавшего в Подмосковье "Суперджета" перешёл на ручное управление

По факту крушения лайнера, совершавшего полёт после ремонта, расследуется уголовное дело.Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сообщил, что экипаж лайнера "Суперджета", потерпевшего катастрофу в Подмосковье, незадолго до падения перешёл на ручное управление боковой ручкой управления и двигателями.