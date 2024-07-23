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Царьград

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МАК: экипаж упавшего в Подмосковье "Суперджета" перешёл на ручное управление

МАК: экипаж упавшего в Подмосковье "Суперджета" перешёл на ручное управление

По факту крушения лайнера, совершавшего полёт после ремонта, расследуется уголовное дело.Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сообщил, что экипаж лайнера "Суперджета", потерпевшего катастрофу в Подмосковье, незадолго до падения перешёл на ручное управление боковой ручкой управления и двигателями.

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