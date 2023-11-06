Сергей Кириенко и гости «Большой перемены» познакомились с Движением Первых в школе «Артека»

В рамках финала Всероссийского конкурса «Большая перемена» Международный детский центр «Артек» посетили Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко, Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов, руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева, председатель правления Российского движения детей и молодежи «Движение Первых» Григорий Гуров и другие.