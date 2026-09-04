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Регионы России

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Google внедряет разговорный искусственный интеллект в Gmail, Docs и Keep

Google внедряет разговорный искусственный интеллект в Gmail, Docs и Keep

Компания Google представила новые голосовые функции на базе модели Gemini в сервисах Gmail, «Google Документы» и Google Keep.

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