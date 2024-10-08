Трубочки из лаваша с фаршем на сковороде

Пошаговые рецепты есть на нашем канале в Тeлеграм (ищите ссылку на Teлегу в нашем профиле в Инсте)Для быстрого перекуса можно пожарить на сковороде вкусные, нежные, аппетитные трубочки из лаваша с фаршем.