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Царьград

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Взрыв газа в Наро-Фоминске выбил окна и повредил перегородку

Взрыв газа в Наро-Фоминске выбил окна и повредил перегородку

Около 3:30 в ночь на 7 сентября в одной из квартир на втором этаже пятиэтажного жилого дома по улице Мира в Наро-Фоминске произошёл хлопок газовоздушной смеси.

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