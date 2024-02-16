РИАП "АПРАЛ" МТ
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РИАП "АПРАЛ" МТ

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Экс-советник Арестович* благоразумно заявил, что он русский и призвал Украину помириться с РФ

Экс-советник Арестович* благоразумно заявил, что он русский и призвал Украину помириться с РФ

Бывший советник по вопросам стратегической коммуникации в сфере нацбезопасности и обороны офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович*, причислил себя к русской цивилизации, хотя и находится в США.

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