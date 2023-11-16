Омбудсмен ХМАО нашла нарушения в отделе транспортной полиции Сургута

В Сургутском линейном отделе МВД на транспорте задержанным не хватает аптечек и спальных мест. Эти и другие нарушения в спецпомещении отдела выявили представители омбудсмена ХМАО Натальи Стребковой совместно с транспортной прокуратурой округа.
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