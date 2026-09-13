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Пятый канал

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Сестра Ольги Бузовой рассказала, как проходят ее первые месяцы материнства

Сестра Ольги Бузовой рассказала, как проходят ее первые месяцы материнства

Чуть больше месяца назад младшая сестра певицы и телеведущей Ольги Бузовой Анна стала матерью. 38-летняя звезда соцсетей родила дочку Машу от мужа — бизнесмена Константина Штрыкина.

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