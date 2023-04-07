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Экс-разведчик Риттер назвал Путина «мастером побеждать» и заявил, что РФ на Украине «работает не на календарь, а на результат»

Экс-разведчик Риттер назвал Путина «мастером побеждать» и заявил, что РФ на Украине «работает не на календарь, а на результат»

Скотт Риттер, отставной офицер разведки Соединенных Штатов, назвал президента Российской Федерации Владимира Путина «мастером побеждать» и заявил, что Москва на Украине «работает не на календарь, а на результат».

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