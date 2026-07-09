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Аппаратные игры

Аппаратные игры

Перед тем, как объединяться, нужно решительно размежеваться(с)В.И.ЛенинДисклеймер: Дальше будет нехарактерный для меня текст.

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Комментарии
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Т
Тамара
Один - шило, другой - мыло.
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4 н.
ВМ
Вениамин Мельников
Дмитриев,темная лошадка,подменил МИД и Лаврова, В. Путин назначил его своим спецпредставителем.&quot;Партия&quot; новые люди (темные люди) это детище израителя-кириенко. Работы у Бортникова не початый край.
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4 н.
СП
Сергей Потемкин
Разницы нет никакой. На все вопросы ответил Пригожин ( не Иосиф) За 30 лет дума не приняла ни одного закона, которому бы народ аплодировал стоя. Вся возня между кланами это тараканьи бега. Страна принадлежит не им а  миллерам-михельсонам-дерипаскам
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4 н.