Перед тем, как объединяться, нужно решительно размежеваться(с)В.И.ЛенинДисклеймер: Дальше будет нехарактерный для меня текст.
Аппаратные игры
Комментарии
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Т
Тамара
Один - шило, другой - мыло.
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4 н.
ВМ
Вениамин Мельников
Дмитриев,темная лошадка,подменил МИД и Лаврова, В. Путин назначил его своим спецпредставителем."Партия" новые люди (темные люди) это детище израителя-кириенко. Работы у Бортникова не початый край.
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4 н.
СП
Сергей Потемкин
Разницы нет никакой. На все вопросы ответил Пригожин ( не Иосиф) За 30 лет дума не приняла ни одного закона, которому бы народ аплодировал стоя. Вся возня между кланами это тараканьи бега. Страна принадлежит не им а миллерам-михельсонам-дерипаскам
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4 н.
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