Аппаратные игры

Дмитриев,темная лошадка,подменил МИД и Лаврова, В. Путин назначил его своим спецпредставителем."Партия" новые люди (темные люди) это детище израителя-кириенко. Работы у Бортникова не початый край.

СП

Сергей Потемкин

Разницы нет никакой. На все вопросы ответил Пригожин ( не Иосиф) За 30 лет дума не приняла ни одного закона, которому бы народ аплодировал стоя. Вся возня между кланами это тараканьи бега. Страна принадлежит не им а миллерам-михельсонам-дерипаскам