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Хорошие игры, которые вы могли пропустить в феврале

Хорошие игры, которые вы могли пропустить в феврале

В очередном выпуске вас ждут «S.T.A.L.K.E.R. на колёсах», очередной бумер-шутер от 3D Realms, инновационный экшн от издательского подразделения Quantic Dream, самая милая игра по вселенной League of Legends, уникальная смесь рогалика и покера, японский хоррор об охотниках за привидениями, симулятор инквизитора и много других интересных игр.

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