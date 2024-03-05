Хорошие игры, которые вы могли пропустить в феврале

В очередном выпуске вас ждут «S.T.A.L.K.E.R. на колёсах», очередной бумер-шутер от 3D Realms, инновационный экшн от издательского подразделения Quantic Dream, самая милая игра по вселенной League of Legends, уникальная смесь рогалика и покера, японский хоррор об охотниках за привидениями, симулятор инквизитора и много других интересных игр.