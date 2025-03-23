Великий обман: Европа не вассал США, европейцы использовали США в своих интересах

ВАЛЕРИЙ

Автор пытается свои влажные мечты о "силе" европки выдать за реальность. Посмотрим, сейчас, когда у руля Трамп, который в отношениях с этим неестественным соединением государств, ведет себя как слон в посудной лавке, насколько она самостоятельна. Даже распиаренных "миротворцев" на рУину она не может послать без "зонтика" юсы.