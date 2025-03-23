Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Свежие комментарии

  • ТАМАРА СНЕЖКО (АНДРУШ)
    Нечему удивляться. Дерьмократы из Едрисни рулят...Зеки на фронт, ге...
  • САША ЛЕПАЕВ
    а где гарант который так заботится о бойцах.или Попов особенный. по чьему то заказу обвинили. не доказали ничего и вс...Зеки на фронт, ге...
  • Елена
    Это издевательство над генералом.Зеки на фронт, ге...

Великий обман: Европа не вассал США, европейцы использовали США в своих интересах

Великий обман: Европа не вассал США, европейцы использовали США в своих интересах

Российский взгляд на отношения между Европой и США, на их взаимные позиции оказался неполным.Если не сказать неверным.

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Комментарии
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ВАЛЕРИЙ
Автор пытается  свои влажные мечты о &quot;силе&quot; европки выдать за реальность. Посмотрим, сейчас, когда у руля Трамп, который в отношениях с этим неестественным соединением государств, ведет себя как слон в посудной лавке, насколько она самостоятельна. Даже распиаренных &quot;миротворцев&quot; на рУину она не может послать без &quot;зонтика&quot; юсы.
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17 час.
Александр
НАТО без США не значит ничего.Так и Европа.
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16 час.
Надежда Белугина
У Европы меняются молочные зубы...
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15 час.
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