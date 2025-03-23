Российский взгляд на отношения между Европой и США, на их взаимные позиции оказался неполным.Если не сказать неверным.
Великий обман: Европа не вассал США, европейцы использовали США в своих интересах
Комментарии
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ВАЛЕРИЙ
Автор пытается свои влажные мечты о "силе" европки выдать за реальность. Посмотрим, сейчас, когда у руля Трамп, который в отношениях с этим неестественным соединением государств, ведет себя как слон в посудной лавке, насколько она самостоятельна. Даже распиаренных "миротворцев" на рУину она не может послать без "зонтика" юсы.
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17 час.
Александр
НАТО без США не значит ничего.Так и Европа.
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16 час.
Надежда Белугина
У Европы меняются молочные зубы...
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15 час.
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