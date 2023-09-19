– Мы обижены на Россию – это почти первое, что услышит любознательный русский, прибыв в эту гордую горную страну.
Мы обижены на Россию – это почти первое, что услышит любознательный русский, прибыв в эту гордую горную страну
Комментарии
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Зоя Копань
По каким новостям, по зомбоящику? Так уже все соцсети гудят что Армения отказалась от учений с ОДКБ, и участвует в американских учениях, это такой смачный плевок в Россию, в ОДКБ, а они все ищут крайних и естественно для всех этих саттелитов будет виновата Россия!
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35 мин.
Evgenija Palette
ТАМ ОДИН ПАШИНЯН ЧЕГО СТОИТ! Если им не нравится его политика, почему они его терпят?... Ах, ВЫЖИДАЮТ... Ну, ТАК И НЕЧЕГО ГАЛДЕТЬ...
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33 мин.
Зоя Копань
Терпят, это ладно, но как можно было выбрать этого дебила ДВАЖДЫ! Значит это им нравится! Вот пусть и хлебают полной ложкой!
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26 мин.
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