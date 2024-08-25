Посольство РФ потребовало от властей Франции обеспечить защиту прав Дурова

Посольство России во Франции потребовало от французских властей обеспечить соблюдение прав задержанного сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова, однако пока Париж уклоняется от взаимодействия по этому вопросу.
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