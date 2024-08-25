Политика как он...
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Политика как она есть

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Посольство РФ потребовало от властей Франции обеспечить защиту прав Дурова

Посольство РФ потребовало от властей Франции обеспечить защиту прав Дурова

Посольство России во Франции потребовало от французских властей обеспечить соблюдение прав задержанного сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова, однако пока Париж уклоняется от взаимодействия по этому вопросу.

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