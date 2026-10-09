На Ямале шесть больниц получат современные рентгеновские аппараты

Шесть больниц Ямала получат новые современные рентгеновские аппараты. Всего по программе модернизации первичного звена в 2027 году поступит десять единиц диагностического оборудования, сообщил канал «Ямальская медицина» в «Максе».
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