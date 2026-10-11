На фоне топливной сделки Каллас пригрозила России крупнейшим пакетом санкций

Попадет ли Зеленский в камеру к Мадуре? Зеленский оскорбил Трампа, назвав его слабым Президентом, а украинская делегация прервала переговоры с американцами и вылетела в Киев.
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