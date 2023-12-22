Юные танцоры из Нижегородского отличились на хореографическом конкурсе

Юные таланты из детского хореографического театра «Таланты Москвы» под руководством педагога Натальи Маховневой из Дворце творчества детей и молодежи имени Гайдара отличились на Международном конкурсе хореографического искусства «Превосходство».
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