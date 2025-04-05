Финансирование Байдена, липосакция. Самая богатая женщина уехала из РФ: где сейчас вдова Лужкова Елена Батурина, что с ее братом

ВераВерная

3,5 миллиона баксов с барского плеча кинула компании сына Байдена? А что, так можно было? А ничего, что США вражеское нам государство, которое задушило Россию санкциями, пытаясь уничтожить нашу экономику. А вот Батуриной санкции не коснулись, ну надо же, какой ценный кадр для пиндосов. Уже одного этого достаточно, чтоб нашим властьимущим присмотреться повнимательней к этой бизнесменше. Хотя там и других нюансов хватает. Копнуть - бездна откроется...