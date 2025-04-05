NEWS.ru Софья Сандурская/АГН «Москва» Реклама Вдова экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина — одна из самых богатых женщин России.
Финансирование Байдена, липосакция. Самая богатая женщина уехала из РФ: где сейчас вдова Лужкова Елена Батурина, что с ее братом
Комментарии
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Алексей Тан
Да-а-а.... не Пугачёва она ... нет! не Пугачиха... не еврейка она, не еврейка!!.
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11 час.
ВераВерная
3,5 миллиона баксов с барского плеча кинула компании сына Байдена? А что, так можно было? А ничего, что США вражеское нам государство, которое задушило Россию санкциями, пытаясь уничтожить нашу экономику. А вот Батуриной санкции не коснулись, ну надо же, какой ценный кадр для пиндосов. Уже одного этого достаточно, чтоб нашим властьимущим присмотреться повнимательней к этой бизнесменше. Хотя там и других нюансов хватает. Копнуть - бездна откроется...
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8 час.
emmanuil gonchar
Ворьё.. Позор России..И когда наша фемида увидит это ворьё жирующих при огромном количестве наших "работающих нищих"
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5 час.
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