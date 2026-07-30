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"Личное пренебрежение". Ирина Роднина прокомментировала публичную ссору Алины Загитовой и Ивана Ригини

"Личное пренебрежение". Ирина Роднина прокомментировала публичную ссору Алины Загитовой и Ивана Ригини

Глава Федерации фигурного катания Московской области и трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина прокомментировала конфликт Алины Загитовой и итальянского фигуриста Ивана Ригини.

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