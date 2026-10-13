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У Пиняева 1+2 в 3 последних матчах – сегодня гол «Акрону» в Кубке. Вингер «Локо» забил впервые за 7 игр и второй раз за год

Сергей Пиняев открыл счет на 48-й минуте матча с «Акроном» FONBET Кубке России (1:1, второй тайм).  Вингер «Локомотива» забил впервые за 7 матчей.

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