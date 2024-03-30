Десятки человек пострадали после столкновения круизного лайнера с шлюзом на Дунае

Одиннадцать человек получили травмы после того, как болгарский круизный лайнер врезался в бетонную стену шлюза на Дунае в северном австрийском городе Ашах-ан-дер-Донау, сообщила в субботу местная полиция.
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