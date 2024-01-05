Арочная ниша в интерьере: 5 модных идей

Арки вернулись в моду ещё в 2020 году, и не собираются терять статус тренда в 2024, наоборот: любовь к аркам растёт Теперь это не только дверные проёмы: арочную форму принимают зеркала, стеллажи, ширмы, подносы и гипсовые скульптуры.