Арочная ниша в интерьере: 5 модных идей

Арки вернулись в моду ещё в 2020 году, и не собираются терять статус тренда в 2024, наоборот: любовь к аркам растёт Теперь это не только дверные проёмы: арочную форму принимают зеркала, стеллажи, ширмы, подносы и гипсовые скульптуры.
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