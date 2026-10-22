Спутниковые измерения показали, что твёрдая поверхность планеты поднимается в районе полюсов: изменения ускорились на фоне потери ледяными щитами массы Таяние полярных льдов меняет не только уровень Мирового океана, но и форму самой Земли.
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