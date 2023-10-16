Общественник обвинил губернатора ХМАО Комарову в дискредитации русских войск

Тюменский общественник Юрий Рябцев написал заявление в полицию на имя министра внутренних дел Владимира Колокольцева и потребовал проверить слова губернатора Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Натальи Комаровой.
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