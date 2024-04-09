Эммануэль Макрон хочет успеть к разделу Украинского пирога

Говоря о введении подразделений французской армии на территорию Украины и о необходимости немедленного проведения мирных переговоров Киева с Москвой, Макрон явно рассчитывает, что по их результатам земля незалежной будет поделена на зоны влияния, как Германия после Второй мировой.