Говоря о введении подразделений французской армии на территорию Украины и о необходимости немедленного проведения мирных переговоров Киева с Москвой, Макрон явно рассчитывает, что по их результатам земля незалежной будет поделена на зоны влияния, как Германия после Второй мировой.
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