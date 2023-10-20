Посёлок в Новосибирской области покупает надувного дракона с мотором

За символ предстоящего Нового года власти Линёво готовы заплатить 84,4 тысячи рублей.Администрация рабочего поселка Линёво в Искитимском районе Новосибирской области объявила закупку надувного дракона с мотором за 84,4 тысячи рублей.
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