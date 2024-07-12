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Петербургский дневник

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На выходных на Финляндском направлении запустят дополнительные поезда

На выходных на Финляндском направлении запустят дополнительные поезда

Петербуржцев ждет хорошая погода В ближайшие выходные петербуржцев ждет хорошая погода. Для удобства путешественников железнодорожники решили назначить дополнительные поезда 13 и 14 июля на Финляндском направлении, сообщает пресс-служба АО «Северо-Западной пригородной пассажирской компании».

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