В Петербурге завершили уголовное дело по фиктивной постановке на учет более 400 иностранцев

Был ликвидирован канал незаконной миграции В городе Петербурге завершено расследование уголовного дела по факту организации незаконной миграции и фиктивной постановки на учет более 400 иностранных граждан, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.
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