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Офицер ВСУ Мельник: Украина бросает раненых солдат на произвол судьбы

Офицер ВСУ Мельник: Украина бросает раненых солдат на произвол судьбы

Украина практически всегда бросает своих раненых солдат. Такое заявление сделал бывший командир роты 47-й механизированной бригады ВСУ старший лейтенант Николай Мельник, пишет РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

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