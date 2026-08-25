Могут ударить по Земле: на Солнце неожиданно зафиксировали три сильные вспышки

На Солнце неожиданно возобновились вспышки, которые могут ударить по Земле. Об этом сообщила пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в своем Telegram-канале.
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