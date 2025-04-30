Есть чего? Хабаровские медведи выходят из берлог к жилым домам

После спячки голодные лошадиные начинают посещать людей в поисках пищи. Что делать в этой ситуации? В некоторых районах Хабаровского края были замечены бурые медведи, подходящие к жилым домам, привлеченные запахом мусора и еды.
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