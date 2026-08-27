Афиша мероприятий на 28 августа

Что посмотреть, куда сходить в пятницу, 28 августа - расскажет "Онлайн Тамбов.ру". Завтра жители и гости Тамбова могут посетить выставку "Герб Тамбова: история и современность", а также познакомиться с экспозицией "Непарадный Тамбов", которая раскрывает неочевидные уголки города.