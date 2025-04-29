Дональд Трамп заявил, что не поддерживает Зеленского: главные новости СВО за 29 апреля

МОСКВА, 29 апреля, ФедералПресс. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не готов вставать на сторону Владимира Зеленского, в России назвали единственный путь разрешения конфликта на Украине, а в Германии обратились к Кремлю.