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Дональд Трамп заявил, что не поддерживает Зеленского: главные новости СВО за 29 апреля

Дональд Трамп заявил, что не поддерживает Зеленского: главные новости СВО за 29 апреля

МОСКВА, 29 апреля, ФедералПресс. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не готов вставать на сторону Владимира Зеленского, в России назвали единственный путь разрешения конфликта на Украине, а в Германии обратились к Кремлю.

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