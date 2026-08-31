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Татар-информ

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Юристы объяснили, как дать детям доли в жилье, купленном с помощью маткапитала

Юристы объяснили, как дать детям доли в жилье, купленном с помощью маткапитала

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» В День Республики Татарстан, 30 августа, специалисты Министерства юстиции РТ провели в Казани акцию по оказанию бесплатной юридической помощи.

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