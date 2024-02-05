Банк Уралсиб обновил условия потребительского кредитования

Банк Уралсиб обновил условия беззалогового потребительского кредитования.Теперь оформить кредит «Стандартный» на любые цели или на цели рефинансирования возможно в банке новым клиентам по ставке от 3,9% до 13,4% (ранее – от 4% до 12,9%) годовых при оформлении договора личного страхования, от 19,9% до 34,9% (ранее – от 20% до 34,9%) годовых – при отказе от страхования.