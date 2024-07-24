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Apple разрабатывает складной iPhone, который может быть выпущен в 2026 году

Apple разрабатывает складной iPhone, который может быть выпущен в 2026 году

Apple представляет новый прототип складного iPhone под кодовым названием V68. Это устройство, которое ранее считалось всего лишь концептом, сейчас официально находится в стадии разработки и, как ожидается, будет выпущено в ближайшие два года.

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