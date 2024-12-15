Дорожная карта обновлений западной MMORPG Lost Ark на начало 2025 года Конец года при...

Дорожная карта обновлений западной MMORPG Lost Ark на начало 2025 годаКонец года приближается, и компания Amazon Games решила рассказать игрокам западной версии MMORPG Lost Ark о своих планах по выпуску обновлений в первые месяцы 2025 года.
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