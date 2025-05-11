Чем полезна земляника и есть ли у нее противопоказания

Калорийность земляники, польза, противопоказания и советы экспертов. Что это Калорийность Польза Противопоказания Как выбрать и хранить Материал прокомментировали: Дмитрий Баёв, врач по гигиене питания, эпидемиолог, нутрициолог; Ярослав Ключевский, повар высшей категории, бренд-шеф, кризис-менеджер в ресторанном бизнесе.