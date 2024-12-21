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SPORT24.ru

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Стало известно, когда «Барселона» планирует вернуться на «Камп Ноу»

Стало известно, когда «Барселона» планирует вернуться на «Камп Ноу»

В субботу, 21 декабря, «Барселона» проведет свой последний матч на Олимпийском стадионе в 2024 году — против «Атлетико» в Ла Лиге.

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